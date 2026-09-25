 

По программе «ИИновации-2030» через 3 года каждой семье будет предоставлен антропоморфный робот

25.09.2026, 16:18, Разное
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В рамках национальной программы «ИИнновации-2030» каждая российская семья получит по антропоморфному роботу за счёт государства – об этом заявили в комиссии по инновациям и высоким технологиям министерства промышленности и торговли России.

Чтобы получить бесплатного робота, достаточно сейчас внести взнос в размере 12 тысяч рублей филиалу АО «Роснано», зеленоградской компании ООО «Роботикс Индастриз» (бывшая ООО «Пластик Лоджик»). Для удобства россиян взнос будет списываться автоматически со счетов, прикреплённых к порталу «Госуслуги», если только не был оформлен явный отказ.

«Робот-помощник исполнит все ваши сокровенные мечты: от стирки до глажки. Он станет незаменимым ассистентом в работе, быту, уходе за детьми. Для многодетных семей мы предусмотрели специальную модель, имеющую восемь манипуляторов и встроенный тазер малой мощности», – говорится в пресс-релизе.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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