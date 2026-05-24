Взрыв на железной дороге в Пакистане, более 30 пострадавших

Десятки человек пострадали при взрыве бомбы в пакистанском городе Кветта, недалеко от границы с Афганистаном. Взрывное устройство было приведено в действие вблизи рельсов, когда по ним проходил поезд.

В результате взрыва два вагона перевернулись и загорелись. По словам медиков, в больницы поступило более 30 человек, состояние нескольких из них – критическое.

Отмечается, что в данном районе базируются военные и полицейские. Это подкрепляет подозрения, что за взрывом стоит движение «Талибан», правящее в Афганистане и враждебное Пакистану.