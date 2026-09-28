Вучич станет новым генсеком НАТО

Подавший в отставку президент Сербии Александр Вучич станет одним из главных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО, сообщает EUobserver.

Журналистам стало известно о тайном визите в Белград главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, пообщавшимся с сербским лидером. Директор разведывательного управления сообщил, что в ближайшее время нынешний глава Северо-Атлантического альянса Марк Рютте собирается возглавить одну из крупных оборонных компаний, поэтому будет вынужден сложить полномочия.

Рэтклифф пообещал собеседнику, что в случае его согласия евроатлантические намерения получат новый импульс и, возможно, страна «станет на полшага ближе к вступлению в ЕС». Также глава ЦРУ пообещал убедить активистов прекратить протесты и расследование обрушения навеса на железнодорожной станции Нови-Сад.

Взамен Сербия обязана резко уменьшить свои деловые и культурные контакты с Россией, в частности, прекратить закупку у Москвы нефти и газа.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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