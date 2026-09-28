Трамп — я попросил Зеленского «притормозить» с ударами по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского сократить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. По словам Трампа, Зеленский ответил, что Украина, «вероятно», так и поступит, передает Clash Report. Прямого подтверждения этой договоренности со стороны Киева пока нет.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп связал удары по российским НПЗ с ситуацией на мировом топливном рынке. «Большая проблема заключается в том, что нефтеперерабатывающие заводы в РФ взрываются», – заявил он, добавив, что Украина наносит удары по предприятиям, перерабатывающим значительные объемы нефти. Трамп заявил, что заявил Зеленскому: «Вам нужно притормозить с НПЗ». На вопрос о реакции украинского президента он ответил: «Он сказал: ну, мы, вероятно, так и поступим».

Трамп уже публично поднимал эту тему ранее. 14 сентября он говорил, что просил Зеленского не наносить удары по российским предприятиям, производящим дизельное топливо, поскольку сокращение поставок из России, по его словам, способствует росту мировых цен. 22 сентября CNN также приводил слова Трампа о том, что он просил украинского президента прекратить удары по «дизельным заводам и НПЗ».

Украина в последние месяцы значительно усилила атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Удары приводили к временной остановке отдельных предприятий и сокращению производства нефтепродуктов. В частности, после атаки 20 сентября Московский НПЗ приостановил переработку нефти; Reuters сообщал, что ремонт поврежденных установок может занять несколько недель.

Зеленский ранее заявлял, что Украина рассматривает нефтеперерабатывающие предприятия как часть инфраструктуры, обеспечивающей российскую военную машину. Одновременно Киев предлагал взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, если РФ также откажется от атак на украинские энергетические объекты.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro