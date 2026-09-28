Стрельба рядом с университетом Таусона в Мэриленде — кампус перевели в режим изоляции

Вечером в воскресенье, 27 сентября, университет Таусона (Towson University) в пригороде Балтимора ввел режим изоляции после стрельбы рядом с кампусом. Студентам и сотрудникам было предписано оставаться в помещениях, закрыть и запереть двери и окна и сообщать полиции обо всем подозрительном. В экстренном сообщении подчеркивалось: «Это не учебная тревога».

По сведениям полиции округа Балтимор, стрельба произошла в районе жилого комплекса Cardiff Hall Apartments на York Road, напротив университетского кампуса. 18-летний юноша с огнестрельным ранением был обнаружен неподалеку от Campus Drive и доставлен в больницу. Его ранение не представляет угрозы для жизни.

Полиция заявила, что пострадавший не является студентом университета и что произошедшее, по предварительной оценке, не связано с Towson University. В ходе расследования несколько человек были задержаны для проверки, однако об арестах не сообщалось. Правоохранительные органы развернули дополнительные силы в районе кампуса и в течение нескольких часов искали возможных подозреваемых.

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