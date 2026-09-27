Университет в Нидерландах отстранил студента из Газы, рассказавшего об участии в резне 7 октября

Маастрихтский университет отстранил от учебы 22-летнего студента из сектора Газы, после того, как тот опубликовал в интернете видео, где он смотрит на видео резни 7 октября 2023 года и заявляет, что является одним из запечатленных на нем террористов ХАМАСа.

Как отмечают СМИ Нидерландов, и, в частности NieuwRechts, неясно, принимал ли палестинский студент в нападении на Израиль. Полиция Нидерландов на данном этапе не комментирует инцидент. Тем не менее, высшее учебное достижение сочло его достаточно тяжким для отстранения.

При этом отмечается, что студент прибыл в страну всего несколько месяцев назад, и университет оказал ему содействие в получении въездной визы. Как и другие студенты из Газы, он получил полную стипендию.

Ранее еврейские студенты Маастрихтского университета предупреждали, что студенты, прибывшие из сектора, могут быть связаны с ХАМАСом.

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