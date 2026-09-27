 

Университет в Нидерландах отстранил студента из Газы, рассказавшего об участии в резне 7 октября

27.09.2026, 20:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Маастрихтский университет отстранил от учебы 22-летнего студента из сектора Газы, после того, как тот опубликовал в интернете видео, где он смотрит на видео резни 7 октября 2023 года и заявляет, что является одним из запечатленных на нем террористов ХАМАСа.

Как отмечают СМИ Нидерландов, и, в частности NieuwRechts, неясно, принимал ли палестинский студент в нападении на Израиль. Полиция Нидерландов на данном этапе не комментирует инцидент. Тем не менее, высшее учебное достижение сочло его достаточно тяжким для отстранения.

При этом отмечается, что студент прибыл в страну всего несколько месяцев назад, и университет оказал ему содействие в получении въездной визы. Как и другие студенты из Газы, он получил полную стипендию.

Ранее еврейские студенты Маастрихтского университета предупреждали, что студенты, прибывшие из сектора, могут быть связаны с ХАМАСом.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

27.09 / Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку перед досрочными выборами

27.09 / Новый шаг к мощным лазерам: впервые получен однородный световой пучок в семиканальном оптоволокне

27.09 / Анализ 1155 систем: условия для рождения планет могут возникать чаще, чем считалось ранее

27.09 / Референдум в Швейцарии — нейтралитет не помеха санкциям против России

27.09 / Трамп — задержанные у авиабазы Fairford собирались нанести ей «серьезный ущерб»

27.09 / Теотиуакан умел писать: находка в мексиканской пещере меняет историю

27.09 / Axios — Трамп ожидает, что переговоры с Ираном возобновятся уже на этой неделе

27.09 / Минтруд РФ обязал работодателей проводить «Разговоры о важном» с работниками

27.09 / МИД Франции уверяет — в Саудовскую Аравию будут направлены исключительно оборонительные средства

27.09 / Провоцирует кашель, астму и приступы удушья: назван главный осенний аллерген, о котором забывают

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике