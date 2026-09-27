МИД Франции уверяет — в Саудовскую Аравию будут направлены исключительно оборонительные средства

Министерство иностранных дел Франции выступило с разъяснениями по поводу объявленной в минувший четверг президентом страны Эммануэлем Макроном отправки в главный саудовский терминал на Красном море французских военнослужащих, радаров и систем обороны.

Как сообщил в воскресенье в эфире France 2 министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, все военные средства, которые Париж отправит в Саудовскую Аравию для защиты экспорта нефти через Красное море, будут носить «исключительно оборонительный» характер.

На вопрос о том, не приведет ли размещение французских сил к тому, что хуситы станут рассматривать Францию как участницу конфликта, Барро ответил: «Абсолютно нет. Мы предоставляем оборонительные средства. С начала войны в Иране мы размещали военные средства для защиты наших союзников и партнеров. Считались ли мы хоть когда-нибудь воюющей стороной? Никогда».

В частности, министр сослался на операции по защите воздушного пространства Объединенных Арабских Эмиратов от иранских беспилотников. Масштабы военного присутствия Франции в Саудовской Аравии будет зависеть от озвученных Эр-Риядом потребностей, собственных возможностей Франции и от развития ситуации.

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