 

«Кан» — около 20 израильтян оказались заблокированы в Лалибэле из-за боев в Эфиопии

27.09.2026, 17:18, Разное
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Около 20 граждан Израиля оказались заблокированы в городе Лалибэла на севере Эфиопии и не могут вернуться в Израиль из-за вооруженных столкновений между правительственными силами и повстанцами и прекращения авиасообщения. Об этом сообщила новостная служба «Кан».

Один из находящихся в Лалибэле израильтян рассказал «Кан»: «Здесь пока относительно спокойно, можно выходить на улицу. У нас есть еда и хорошее безопасное место для ночлега, но электричество отключено», – заявил он.

Полеты в аэропорт Лалибэлы были приостановлены 24 сентября на фоне проходящих боев в его окрестностях. Лалибэла находится в регионе Амхара, где в последние дни идут бои.


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