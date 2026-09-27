Владимир Мединский написал учебник по истории России для роботов

Глава Российского военно-исторического общества, советник президента России Владимир Мединский представил свою новую монографию «Краткий курс отечественной истории для искусственного интеллекта».

Впервые в истории человечества роботы смогут получить новые знания из учебника, написанного специально для них.

«Из пособия искусственный разум узнает о великой истории нашей страны, выдающихся россиянах и кознях коллективного Запада против русских людей и самих роботов», – сказал доктор исторических наук.

В ближайшее время новое пособие будет переведено на белорусский, фарси, арабский, корейский и другие языки дружественных стран.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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