 

Владимир Мединский написал учебник по истории России для роботов

27.09.2026, 13:04, Разное
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Глава Российского военно-исторического общества, советник президента России Владимир Мединский представил свою новую монографию «Краткий курс отечественной истории для искусственного интеллекта».

Впервые в истории человечества роботы смогут получить новые знания из учебника, написанного специально для них. 

«Из пособия искусственный разум узнает о великой истории нашей страны, выдающихся россиянах и кознях коллективного Запада против русских людей и самих роботов», – сказал доктор исторических наук. 

В ближайшее время новое пособие будет переведено на белорусский, фарси, арабский, корейский и другие языки дружественных стран.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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