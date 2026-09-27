В ЦИК предложили временно лишать избирательного права россиян, которые голосовали за проворовавшихся депутатов

Избиратели, которые голосовали за депутатов, впоследствии лишённых мандатов по порочащим обстоятельствам, должны быть лишены права голоса на 2 или 3 избирательных цикла – такое мнение высказали в Центризбиркоме. В ЦИК называют это «принципом электоральной ответственности» и указывают, что он уже внедрён в ряде западных стран, но не указывают, в каких именно.

Как отмечает заместитель главы юридического департамента ЦИК Владислав Погодин, каждый избиратель должен отвечать за свой голос по тому же принципу, что и при трудоустройстве.

«Если ты на работе порекомендовал или принял кандидата, который затем проворовался или что-то ещё натворил, вылетите оба – такой принцип везде. На выборах у нас такого нет и это очевидно огромный пробел. Надо как на Западе принято, во многих странах, считающихся оплотом демократии… Там ты выбрал – отвечай. Выбрал вора – потерял право голоса. Чутьё какое-то надо иметь, или ты сам, получается, такой же и выбираешь подельников своих», – сказал он.

Представитель Центризбиркома добавил, что для введения подобной ответственности технически всё уже готово – остаётся лишь, чтобы Госдума нового созыва приняла соответствующий закон, а президент его подписал.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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