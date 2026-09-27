Новый диагностический тест. Ученые выяснили, у кого зимнее плавание может вызвать остановку сердца
Поддержать в Patreon
Сотрудники лаборатории системных адаптаций Санкт‑Петербургского университета при поддержке коллег из Всероссийской федерации зимнего плавания создали диагностическую пробу на возможность патологического ответа сердечно‑сосудистой системы во время купания в ледяной воде. Разработка помогает как спортсменам, так и любителям зимнего плавания оценивать индивидуальные кардиологические риски, а также подбирать подходящие темп и интенсивность холодовых тренировочных нагрузок. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Экстремальная биомедицина».
Погружение в холодную воду запускает в организме человека каскад сложных физиологических реакций, что неизбежно влияет на сердечно‑сосудистую систему. Причем опасные состояния могут быть скрытыми — их не всегда удается выявить во время стандартного стресс‑теста на велоэргометре (кардиотренажере), который используется для допуска к физическим нагрузкам, в том числе к зимнему плаванию.
Как выяснили ученые СПбГУ, у 13% пловцов зимнего плавания, которые без отклонений справились с классической проверкой на скрытые проблемы с сердцем, все же наблюдался патологический ответ сердечно‑сосудистой системы. При погружении в холодную воду их артериальное давление поднялось выше 190/120, возникла аритмия, уровень глюкозы в крови превысил 10,5 ммоль/л, наблюдалось выраженное замедление проведения через миокард.
«Это специфическая реакция организма, а значит, занятия в таких экстремальных условиях подходят не всем. Есть люди, у которых холодная вода вызывает выраженное замедление передачи электрического импульса по сердечной мышце. Это очень опасно, потому что человек может проплыть дистанцию, выйти из воды и через пять минут упасть с остановкой сердца», — объяснила руководитель лаборатории системных адаптаций СПбГУ, доцент (кафедра физической культуры и спорта), руководитель научной группы по изучению влияния холодной воды на человека при Всероссийской федерации зимнего плавания Татьяна Баранова.
В основу диагностической пробы легли две собранные учеными базы данных с информацией о здоровье спортсменов зимнего плавания — CardioIceSwim и WinterSwim. В них включен ряд показателей: артериальное давление, ЭКГ, уровень глюкозы в крови, сенсомоторные реакции на световой раздражитель и другие. Обследовано 50 человек до и после заплывов в холодной воде (от 0,5 до 2,5°C) на различных дистанциях — от 25 до 450 метров.
«Еще одна наша цель — ввести дополнительный критерий допуска к зимнему плаванию как виду спорта: оценку реакции сердечно‑сосудистой системы на водно‑холодовую иммерсию. Дело в том, что этот вид спорта стал официальным совсем недавно, в 2022 году. При этом исследований, которые легли бы в основу физиологического обоснования выбора режима тренировок по плаванию именно в холодной воде, пока нет. Диагностическая проба поможет выявить, кто находится в группе риска. Причем низкая температура воды — это фактор, который даже у адаптированных к холоду спортсменов провоцирует стресс, сопровождающийся в том числе повышением уровня глюкозы в крови и появлением аритмии», — отметила Татьяна Баранова.
Исследования устойчивости организма к экстремальным условиям также станут подспорьем в работе военных, сотрудников МЧС и всех, кто сталкивается с необходимостью по долгу службы находиться в холодной воде. Еще одна возможная сфера применения — психиатрия, ведь дайвинг‑рефлекс помогает быстро останавливать приступы паники и сильной тревоги. Как отмечают физиологи СПбГУ, существуют перспективы использования зимнего плавания в терапии зависимостей и посттравматического стрессового расстройства.
Источник: СПбГУ
Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro