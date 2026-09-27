Новый диагностический тест. Ученые выяснили, у кого зимнее плавание может вызвать остановку сердца

Сотрудники лаборатории системных адаптаций Санкт‑Петербургского университета при поддержке коллег из Всероссийской федерации зимнего плавания создали диагностическую пробу на возможность патологического ответа сердечно‑сосудистой системы во время купания в ледяной воде. Разработка помогает как спортсменам, так и любителям зимнего плавания оценивать индивидуальные кардиологические риски, а также подбирать подходящие темп и интенсивность холодовых тренировочных нагрузок. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Экстремальная биомедицина».

Погружение в холодную воду запускает в организме человека каскад сложных физиологических реакций, что неизбежно влияет на сердечно‑сосудистую систему. Причем опасные состояния могут быть скрытыми — их не всегда удается выявить во время стандартного стресс‑теста на велоэргометре (кардиотренажере), который используется для допуска к физическим нагрузкам, в том числе к зимнему плаванию.

Как выяснили ученые СПбГУ, у 13% пловцов зимнего плавания, которые без отклонений справились с классической проверкой на скрытые проблемы с сердцем, все же наблюдался патологический ответ сердечно‑сосудистой системы. При погружении в холодную воду их артериальное давление поднялось выше 190/120, возникла аритмия, уровень глюкозы в крови превысил 10,5 ммоль/л, наблюдалось выраженное замедление проведения через миокард.

«Это специфическая реакция организма, а значит, занятия в таких экстремальных условиях подходят не всем. Есть люди, у которых холодная вода вызывает выраженное замедление передачи электрического импульса по сердечной мышце. Это очень опасно, потому что человек может проплыть дистанцию, выйти из воды и через пять минут упасть с остановкой сердца», — объяснила руководитель лаборатории системных адаптаций СПбГУ, доцент (кафедра физической культуры и спорта), руководитель научной группы по изучению влияния холодной воды на человека при Всероссийской федерации зимнего плавания Татьяна Баранова.

В основу диагностической пробы легли две собранные учеными базы данных с информацией о здоровье спортсменов зимнего плавания — CardioIceSwim и WinterSwim. В них включен ряд показателей: артериальное давление, ЭКГ, уровень глюкозы в крови, сенсомоторные реакции на световой раздражитель и другие. Обследовано 50 человек до и после заплывов в холодной воде (от 0,5 до 2,5°C) на различных дистанциях — от 25 до 450 метров.

«Еще одна наша цель — ввести дополнительный критерий допуска к зимнему плаванию как виду спорта: оценку реакции сердечно‑сосудистой системы на водно‑холодовую иммерсию. Дело в том, что этот вид спорта стал официальным совсем недавно, в 2022 году. При этом исследований, которые легли бы в основу физиологического обоснования выбора режима тренировок по плаванию именно в холодной воде, пока нет. Диагностическая проба поможет выявить, кто находится в группе риска. Причем низкая температура воды — это фактор, который даже у адаптированных к холоду спортсменов провоцирует стресс, сопровождающийся в том числе повышением уровня глюкозы в крови и появлением аритмии», — отметила Татьяна Баранова.

Исследования устойчивости организма к экстремальным условиям также станут подспорьем в работе военных, сотрудников МЧС и всех, кто сталкивается с необходимостью по долгу службы находиться в холодной воде. Еще одна возможная сфера применения — психиатрия, ведь дайвинг‑рефлекс помогает быстро останавливать приступы паники и сильной тревоги. Как отмечают физиологи СПбГУ, существуют перспективы использования зимнего плавания в терапии зависимостей и посттравматического стрессового расстройства.

Источник: СПбГУ

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