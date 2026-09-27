Стрельба в Южной Африке, десятки погибших

По меньшей мере 27 человек погибли и более 25 получили ранения в результате двух случаев стрельбы в Южной Африке. Несколькими днями ранее в ходе еще одного такого инцидента в районе Дурбана было убито 11 человек, в том числе беременная женщина.

Первый случай произошел вечером 26 сентября в таверне города Ведела, к юго-западу от Йоханнесбурга. Здесь погибли 17 человек, 15 пострадали. В нападении участвовали восемь человек, вооруженные, в том числе, и автоматами Калашникова. Они скрылись на автомобилях.

Утром 27 сентября в Лванде рядом с Кейптауном было совершено нападение на магазин. Здесь было убито десять человек и ранено 11.

ЮАР является одним из лидеров по уровню насилия. Правительству не удается пресечь деятельность криминальных группировок, деятельности которых содействует о процветающая в стране коррупция.

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