 

Россиян начнут штрафовать за споры и пререкания с представителями власти в комментариях

27.09.2026, 11:03, Разное
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В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий административную ответственность за споры и пререкания с представителями власти в комментариях под официальными публикациями. Авторы инициативы предлагают штрафовать граждан на 3-5 тысяч рублей за «систематическое вступление в дискуссию с государственным аккаунтом в неуважительном тоне», а за повторное нарушение в течение года – на 15 тысяч, либо назначать обязательные работы по разъяснению официальной позиции в соседних ветках. 

Законопроект вводит понятие «неправомерного противодействия в цифровом поле». К нему предлагается относить комментарии, в которых содержится сомнение в обоснованности действий должностного лица, ироническая благодарность за принятые решения, а также уточняющие вопросы, на которые у пресс-службы нет готового или достаточно убедительного ответа. Отдельно прописывается ответственность за эмодзи, «чья семантика позволяет трактовать их как несогласие», – в этом случае штраф назначается без протокола, на основании скриншота, снятого уполномоченным лицом с экрана. Правозащитники уже обратили внимание, что под действие нормы может подпасть почти любой комментарий, за исключением односложного «спасибо».

«Спор в комментариях под постом мэрии – это форма мелкого хулиганства, перенесённого в интернет, – пояснил один из авторов законопроекта, депутат Владимир Гурьев. – Люди должны понимать: если государство что-то публикует, оно не ждёт возражений, оно информирует. А гражданин, который вступает в пререкания, по сути, перебивает докладчика. Мы хотим навести порядок: сначала прочитай, потом согласись, и только потом, если остались вопросы, задай их себе сам».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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