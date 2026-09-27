Мозг при Альцгеймере сначала растет, а потом усыхает: сенсация из Норвегии

Структурные перемены в мозге при болезни Альцгеймера запускаются как минимум за семь лет до того, как в нем начинают откладываться характерные амилоидные бляшки. И самое неожиданное: на раннем этапе кора головного мозга не истончается, как при развитой стадии недуга, а напротив — становится толще.

Как проводилось исследование

Специалисты Университета Осло проанализировали 4570 МРТ-сканов более тысячи человек. У 691 участника имелись также ПЭТ-данные по амилоиду. Среди обследованных выделили 77 «конвертеров» — тех, у кого со временем уровень амилоида поднялся до высоких значений. Их сопоставили с 412 участниками, у которых этот показатель оставался в норме.

Что показали результаты

У будущих «конвертеров» кора оказалась толще, чем у остальных, и медленнее теряла толщину с возрастом. Наиболее выраженно это проявлялось в лобных отделах. Причем зоны утолщения совпадали с участками, где впоследствии накапливался амилоид. Проще говоря, прежде чем начать «усыхать», мозг проходит через фазу своеобразного «набухания».

Почему это меняет представления о болезни

Это наблюдение переворачивает классическую картину, где все стартует с накопления амилоида . Возможно, утолщение отражает раннюю воспалительную реакцию или попытку мозга компенсировать начинающиеся сбои. Практическая ценность в том, что такие изменения можно заметить на обычной МРТ — а значит, потенциально выявлять риск задолго до появления симптомов. Пока это лишь наблюдение, требующее подтверждения, но оно подчеркивает: болезнь Альцгеймера готовится в мозге за многие годы до первых провалов в памяти.

Что это значит для лечения

Десятилетиями болезнь объясняли «амилоидной гипотезой»: сначала копится амилоид, затем гибнут нейроны. Но препараты, убирающие бляшки, работают слабо, и ученые все чаще ищут более ранние звенья недуга . Если подтвердится, что мозг меняется еще до накопления амилоида, это может сместить и сроки, и мишени будущей терапии на более раннюю стадию.

Дополнительный контекст

Исследования показывают, что утолщение коры может быть связано с активацией микроглии — иммунных клеток мозга — на ранних стадиях амилоидоза . Этот процесс, по-видимому, носит защитный характер, но со временем истощается. Кроме того, схожие двухфазные изменения коры описаны и при наследственных формах болезни Альцгеймера, что подтверждает универсальность механизма.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

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