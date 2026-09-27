Исследователь установил, что все 55 томов сочинений Ленина были написаны искусственным интеллектом

Российский исследователь Василий Власенко установил, что все 55 томов сочинений Владимира Ленина были написаны искусственным интеллектом. По его словам, нейросеть работала над текстами с конца XIX века, а Ленин в основном занимался постановкой задач и проверкой фактов.

К такому выводу учёный пришел после анализа повторяющихся речевых конструкций, характерных для современных языковых моделей. Кроме того, в некоторых текстах обнаружены и другие признаки автоматической генерации: чрезмерная уверенность автора в собственной правоте, способность одновременно отвечать на несколько вопросов и отсутствие сомнений в спорных исторических вопросах.

Исследователь считает, что один человек физически не мог написать текст такого объёма.

«Особенно подозрительно выглядит то, что автор успевал писать о философии, экономике, революции и одновременно активно вмешиваться в текущую политическую повестку», – пояснил он.

По мнению специалистов, Ленин мог использовать одну из ранних экспериментальных языковых моделей, разработанную в Швейцарии. Сейчас исследователь проверяет гипотезу о том, что ИИ продолжал работать и после смерти Ленина. Предварительные результаты показывают, что в 1930–1940-е годы нейросеть могла написать еще несколько десятков томов – уже от имени другого кремлёвского автора.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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