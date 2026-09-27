Исследователь установил, что все 55 томов сочинений Ленина были написаны искусственным интеллектом
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Российский исследователь Василий Власенко установил, что все 55 томов сочинений Владимира Ленина были написаны искусственным интеллектом. По его словам, нейросеть работала над текстами с конца XIX века, а Ленин в основном занимался постановкой задач и проверкой фактов.
К такому выводу учёный пришел после анализа повторяющихся речевых конструкций, характерных для современных языковых моделей. Кроме того, в некоторых текстах обнаружены и другие признаки автоматической генерации: чрезмерная уверенность автора в собственной правоте, способность одновременно отвечать на несколько вопросов и отсутствие сомнений в спорных исторических вопросах.
Исследователь считает, что один человек физически не мог написать текст такого объёма.
«Особенно подозрительно выглядит то, что автор успевал писать о философии, экономике, революции и одновременно активно вмешиваться в текущую политическую повестку», – пояснил он.
По мнению специалистов, Ленин мог использовать одну из ранних экспериментальных языковых моделей, разработанную в Швейцарии. Сейчас исследователь проверяет гипотезу о том, что ИИ продолжал работать и после смерти Ленина. Предварительные результаты показывают, что в 1930–1940-е годы нейросеть могла написать еще несколько десятков томов – уже от имени другого кремлёвского автора.
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