Суд в Северной Ирландии разрешил протестантский марш через католический район Портадауна

Высокий суд Северной Ирландии ранним отклонил ходатайство жителей Портадауна о запрете марша протестантского «Оранжевого ордена» по Garvaghy Road. Ранее Апелляционный суд отменил временный судебный запрет, введенный накануне. В результате шествие может пройти по этому маршруту впервые с 1998 года.

Garvaghy Road считается преимущественно католическим и националистическим районом преимущественно протестантского Портадауна. Комиссия по парадам разрешила пройти по улице не более чем 35 членам «Оранжевого ордена». Марш должен начаться к 8:00 и завершиться к 9:30 по местном времени. Участникам запрещено идти с оркестрами, а сторонникам – присоединяться к шествию.

Спор вокруг маршрута был одним из наиболее острых эпизодов межобщинного противостояния в Северной Ирландии в 1990-е годы. Попытки «Оранжевого ордена» пройти через Garvaghy Road сопровождались массовыми беспорядками и столкновениями. В 1998 году, когда было подписано Белфастское соглашение («Соглашение Страстной пятницы»), маршрут для ордена был закрыт.

Решение разрешить марш вызвало протесты местных жителей и ирландских националистов. Утром в воскресенье на Garvaghy Road собрались противники шествия, среди них первый министр Северной Ирландии Мишель О»Нил и лидер Sinn Féin Мэри Лу Макдональд. Юнионистские партии, напротив, приветствовали решение суда и призвали обеспечить проведение марша в соответствии с законом.

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