Россиян начнут штрафовать за невыполнение годовой нормы по штрафам

Новый созыв ГД подтвердил планы первым же делом рассмотреть законопроект о штрафах за невыполнение годового норматива по штрафам – граждане, которые проживают на территории России и при этом платят в бюджет менее 2000 рублей штрафов в год, должны будут выплатить от 5000 до 9000 рублей.

Парламентарии считают, что такие граждане попросту уклоняются от взысканий за счёт везения, хитрости или других уловок. Таким образом они создают «определённое социальное неравенство».

«Святош у нас нет, все где-нибудь прокалываются. У моей дочки, например, только по дорожным камерам штрафов уже тысяч на 100 накопилось за месяц, если не больше, – рассказывает депутат Святослав Гуревич. – Просто кто-то эти штрафы платит, а кто-то избегает даже составления протокола. Это неправильно, перед законом должны быть равны все».

По словам народного избранника, нет никакой необходимости выявлять все схемы уклонений и превращать страну в оруэлловскую антиутопию – достаточно просто уравнять сумму взысканий за год для всех граждан за счёт введения «минимального порога штрафов».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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