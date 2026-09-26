В Черногории задержана чета с гражданством Израиля и РФ, подозреваемая в контрабанде

Супруги Александр (31) и Александра (42) Круглянские, обладатели израильского и российского гражданства, были задержаны на этой неделе в аэропорту Тивата в Черногории, пишет Ynet.

По подозрению властей, они пытались вылететь в Израиль с 26210 евро и примерно 1150 шекелями, незадекларированным электронным оборудованием и, возможно, наркотическими веществами.

Местные власти сообщили, что среди изъятого оборудования были найдены приборы, используемые для наблюдения и слежки, а также коммуникационное оборудование.

Супруги подозреваются в контрабанде и отмывании денег, их арест продлен на месяц. Официальных обвинений в шпионской деятельности им предъявлено не было.

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