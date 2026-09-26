Мужские таблетки от беременности: как они работают и когда появятся — мнение специалиста

Исследователи работают сегодня над двумя принципиально разными классами мужских оральных контрацептивов — гормональными и негормональными. Несмотря на научный прогресс, ни один из них пока не зарегистрирован для клинического применения и не продается на рынке. Назвать точную дату появления такого препарата невозможно. Об этом Газете.ру рассказал Александр Неменов — врач-уролог, онколог ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ, ассистент кафедры урологии и андрологии имени академика Н.А. Лопаткина Пироговского Университета.

Как работают гормональные таблетки

Гормональные препараты, в частности DMAU и 11β-MNTDC, временно подавляют сигналы гипофиза. Из-за этого в яичках снижается выработка тестостерона. А тестостерон необходим для образования сперматозоидов.

При этом препарат должен обеспечивать андрогенное действие в остальных тканях организма. Это нужно, чтобы сохранялись половая функция, мышечная и костная ткани, а также другие обычные эффекты мужских половых гормонов.

Иными словами, таблетка должна одновременно блокировать выработку спермы и поддерживать нормальный гормональный фон в организме.

Как работает негормональный кандидат

Негормональный кандидат YCT-529 действует иначе. Он блокирует рецептор ретиноевой кислоты типа альфа. Этот рецептор участвует в созревании сперматозоидов в яичке.

YCT-529 не предназначен для снижения уровня тестостерона. Его задача — нарушить процесс созревания сперматозоидов, не затрагивая гормональный баланс.

Первая фаза исследования YCT-529 включала лишь 16 мужчин. Они получили однократные дозы. Исследование оценивало переносимость препарата, а не его способность предотвращать беременность. Это важное уточнение: ранние испытания проверяют безопасность, а не эффективность.

На какой стадии разработка

Направление мужской оральной контрацепции имеет научную основу. Однако оно находится на стадии клинической разработки, а не готовой медицинской практики.

Пока ни один мужской оральный контрацептив не зарегистрирован для клинического применения и не продается на рынке. Назвать дату появления препарата невозможно.

Почему это сложно

Создать мужской контрацептив сложнее, чем женский. Женская таблетка блокирует выход одной яйцеклетки в месяц. Мужской препарат должен ежедневно предотвращать образование миллионов сперматозоидов. При этом он не должен влиять на либидо, потенцию и гормональный фон.

Кроме того, к контрацептиву для мужчин предъявляются особые требования по безопасности. Ведь его будут принимать здоровые люди. Любые побочные эффекты должны быть минимальными.

Что это значит для практики

Пока мужская оральная контрацепция остается предметом исследований. В обозримом будущем рассчитывать на появление таблетки в аптеке не стоит.

Тем не менее работа в этом направлении продолжается. Если клинические испытания пройдут успешно, это может изменить подход к планированию семьи и распределению ответственности за контрацепцию.

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