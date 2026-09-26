 

Билл Гейтс — ИИ может привести к гибели миллиарда человек, если попадет в руки злоумышленников.

26.09.2026, 11:04, Разное
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Сооснователь Microsoft и филантроп Билл Гейтс призвал американские власти к законодательному регулированию сферы искусственного интеллекта.

Гейтс заявил, что искусственный интеллект обладает достаточной мощью, чтобы привести к гибели миллиарда человек, если попадет в руки злоумышленников.

В интервью программе Meet the Press на телеканале NBC News он заявил, что одной лишь самодисциплины со стороны технологических компаний недостаточно для обеспечения безопасности.

Гейтс подчеркнул, что политики и правоохранительные органы должны непосредственно участвовать в разработке защитных механизмов и системы мониторинга алгоритмов. По его мнению, государственные требования создадут определенную административную нагрузку на отрасль, но не приведут к существенному замедлению инновационного процесса.

Заявления предпринимателя прозвучали на фоне дискуссий о необходимости замедлить темпы развития ИИ-технологий, в которых участвуют руководители крупнейших исследовательских лабораторий США. Сам Гейтс убежден, что ключевые риски связаны не только с самими моделями, но и с отсутствием внешнего контроля над их внедрением.

Полностью интервью с Гейтсом выйдет 27 сентября в воскресном эфире NBC News, где ожидается продолжение обсуждения мер государственного надзора за развитием генеративного ИИ.


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