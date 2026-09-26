 

В Москве накрыли подпольный Октоберфест

26.09.2026, 11:18, Разное
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Столичные полицейские в ночь на 26 сентября накрыли на Драгомировском рынке незаконную вечеринку, участники которой собрались для празднования Октоберфеста.

«Всего задержаны 150 человек, изъято тысячи бутылок произведённого в недружественных странах пива, центнер колбасок и 10 кг горчицы»,– сказал представитель ГУ МВД по Москве Вагиф Джафаров.

По информации «Комсомольской правды», организатором подпольного Октоберфеста был 28-летний столичный предприниматель Гамлет Лероян, который в 2024 организовал сеть YouTube-салонов. 

«Есть данные, что на поклонниках коллективного Запада бизнесмен заработал не менее 50 миллионов рублей. Остаётся только догадываться, почему участники мероприятия арестованы, а к организатору у правоохранительных органов вопросов нет»,– пишет газета

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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