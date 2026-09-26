Найден механизм развития метастазов: ученые выяснили, какая пища помогает раку распространяться

Пища с высоким содержанием жиров может запускать в раковых клетках механизм, который помогает им распространяться из кишечника в другие органы. В центре механизма оказался белок YAP1, считают ученые Массачусетского технологического института.

Как жирная пища связана с метастазами

В норме белок YAP1 участвует в восстановлении кишечника после повреждений. Он помогает клеткам делиться и заживлять ткани. Однако раковые клетки способны использовать эту способность для своего роста и распространения.

Эксперименты на мышах показали, что жирная пища усиливает активность YAP1. Такой рацион повышает образование особых жировых молекул — церамидов. Они помогают активировать YAP1. После этого опухолевые клетки легче покидают первоначальную опухоль и образуют метастазы.

При раке кишечника метастазы чаще всего появляются в печени. Это одна из главных причин смертности при колоректальном раке.

Что показал анализ данных людей

Ученые проанализировали данные людей с колоректальным раком. Картина оказалась похожей. YAP1 был активнее в метастатических клетках. Высокая активность связанных с ним генов была связана с более низкой выживаемостью.

Это подтверждает, что механизм, обнаруженный у мышей, вероятно, действует и у человека. Однако для окончательных выводов нужны дополнительные исследования.

Почему это важно

Колоректальный рак занимает одно из ведущих мест по заболеваемости и смертности во всем мире. Метастазы — основная причина летальных исходов. Понимание того, как раковые клетки приобретают способность к распространению, открывает новые подходы к лечению.

Ранее уже было известно, что ожирение и жирная диета связаны с повышенным риском некоторых видов рака. Новое исследование предлагает конкретный молекулярный механизм, который объясняет эту связь.

Что дальше

Исследователи планируют разработать препараты, которые смогут блокировать образование церамидов. Это помешает раковым клеткам распространяться по организму. Такие лекарства могли бы дополнять существующие методы лечения и снижать риск метастазов.

Пока речь идет о доклинических исследованиях. Но результаты уже привлекли внимание онкологов. Если механизм подтвердится в клинических испытаниях, это может стать новым направлением в терапии колоректального рака.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

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