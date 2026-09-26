18-недельный эксперимент: названы неожиданные детали рациона, которые могут навредить зрению

Длительное употребление пищи с высоким содержанием жиров может нарушать работу сосудов сетчатки и создавать угрозу для здоровья глаз. К такому выводу пришли ученые. В эксперименте мышей в течение 18 недель кормили жирной пищей. После этого сосуды их сетчатки хуже расширялись и слабее реагировали на изменение давления по сравнению с животными на обычном рационе.

Что именно показал эксперимент

Мышей разделили на две группы. Первая получала пищу с высоким содержанием жиров в течение 18 недель. Вторая оставалась на стандартном рационе.

По окончании срока ученые сравнили состояние сосудов сетчатки у животных из обеих групп. Результат оказался заметным. У мышей на жирной диете сосуды расширялись хуже. Они также слабее реагировали на изменения давления.

Это важно, поскольку сосуды снабжают сетчатку кислородом и питательными веществами. Нарушение их работы может ухудшать кровоснабжение. Со временем это способно приводить к повреждению клеток сетчатки.

Окислительный стресс и воспаление

Помимо сосудистых нарушений, жирная пища усиливала окислительный стресс в тканях глаза. У животных повысилась активность веществ, связанных с воспалением и нехваткой кислорода.

Окислительный стресс возникает, когда в клетках накапливаются агрессивные формы кислорода. Они повреждают клеточные структуры и замедляют восстановление тканей. Воспаление и гипоксия, в свою очередь, дополнительно ухудшают состояние сосудов и клеток сетчатки.

Почему это важно для человека

Сетчатка — это светочувствительная ткань глаза. Она требует постоянного притока крови. Если сосуды перестают нормально работать, клетки сетчатки недополучают кислород и питательные вещества. Это может постепенно вести к ухудшению зрения.

Результаты исследования согласуются с данными о том, что жирная пища негативно влияет на сосуды в других органах. Например, известно, что диета с высоким содержанием жиров повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушает работу эндотелия — внутренней оболочки сосудов.

Ограничения работы

Авторы отмечают, что эксперимент проводился пока только на мышах. Это значит, что результаты нельзя напрямую переносить на людей без дополнительных исследований. Тем не менее работа дает важные основания для дальнейшего изучения связи между рационом и здоровьем глаз.

Что это значит для профилактики

Исследование не доказывает, что жирная пища сама по себе гарантированно приводит к болезням глаз у человека. Однако оно показывает механизм, через который такой рацион может вредить сосудам сетчатки.

Для поддержания здоровья глаз имеет смысл придерживаться сбалансированного питания. Важно ограничивать насыщенные жиры и включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами. Среди них овощи, фрукты и ягоды. Также полезны продукты с омега-3 жирными кислотами, например рыба.

Работа ученых опубликована в журнале Frontiers in Physiology.

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