Историка Юрия Дмитриева экстренно этапировали из колонии с подозрением на инсульт

70-летнего историка Юрия Дмитриева экстренно этапировали из колонии № 18 в Мордовии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на инсульт. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на правозащитников группы ЗПЧ.

Юрий Дмитриев – историк и бывший руководитель карельского «Мемориала». В 1997 году историк нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии.

Дмитриев находится в заключении с 2016 года. Тогда его обвинили в изготовлении порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, развратных действиях по отношению к ней и незаконном хранении части огнестрельного оружия. Поводом стали фотографии дочери, найденные у Дмитриева. Сам он обвинения отрицал и утверждал, что делал фотографии исключительно в медицинских целях, чтобы отслеживать развитие ребенка. В апреле 2018 года суд оправдал Дмитриева по двум обвинениям, назначив ему 3,5 года ограничения свободы по статье о хранении оружия. Но Верховный суд Карелии отменил этот приговор, а против Дмитриева завели еще одно дело – о насильственных действиях сексуального характера. По этому делу его приговорили к 13 годам колонии. В декабре 2021 года суд в Петрозаводске путем сложения приговоров назначил Дмитриеву наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Коллективные письма в поддержку Юрия Дмитриева подписали более 150 российских деятелей культуры и более 400 иностранных ученых. В его поддержку выступали нобелевские лауреаты по литературе Герта Мюллер и Светлана Алексиевич и лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл. «Мемориал» считает Дмитриева политическим заключенным.

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