 

Стартовала всероссийская историческая реконструкция событий августовского путча

26.09.2026, 9:18, Разное
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В России стартовала общенациональная историческая реконструкция событий августа 1991 года. Организаторы обещают беспрецедентный размах: в постановке будут задействованы федеральные телеканалы, интернет-провайдеры и личный состав Московского гарнизона, которому отводится роль «молчаливой, но крайне убедительной массовки».

Мероприятие, по замыслу авторов, должно напомнить гражданам, как важно сохранять спокойствие в переломные моменты истории. Согласно сценарию, реконструкция пройдёт в три этапа. На первом, информационном, телеканалы в течение нескольких дней будут транслировать архивные кадры, снабжая их комментариями о том, что «в этот раз всё иначе». На втором этапе интернет-провайдеры отработают учебное ограничение доступа к ряду ресурсов, чтобы население почувствовало, как важно вовремя переключаться на первоисточники, то есть на те же телеканалы. Третий этап станет кульминацией: в столицу будут введены колонны реконструкторской техники, чьи передвижения организаторы просят не снимать, так как съёмка разрушает историческую достоверность. Участие граждан в шоу добровольное, но уклонистам напомнят, что в 1991 году возможность остаться в стороне была не у всех.

«Мы привлекли специалистов по историческому костюму, телевизионных режиссёров и военных консультантов. Будут танки, но на безопасной дистанции от зрителей, и стрелять будут в основном не в них. Будут баррикады, но сборно-разборные. И, конечно, будет белый дом – точнее, его графическая проекция на здание, которое мы попросим временно не занимать», – поделился подробностями шоу художественный руководитель проекта Константин Бескрайний.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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