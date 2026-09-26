Сенсационная находка, которая меняет историю Парижа: что скрывал двор старейшей больницы

Реконструкция старейшей больницы Парижа обернулась сенсацией. Под двором Отель-Дьё, в двух шагах от Нотр-Дама, археологи вскрыли двадцатиметровый участок кладки из камня и дерева со следами пожара. Рядом лежали обугленные семена и галльский наконечник копья. Если эта стена действительно защищала Лютецию, она может поставить точку в спорах о том, где родилась французская столица.

Спор, который длился столетия

Долгое время историки не могли точно сказать, где стояла Лютеция. Единственным ориентиром оставались слова Юлия Цезаря о городе на острове посреди Сены, соединенном мостами. Материальных подтверждений не находилось.

Из-за этого некоторые специалисты всерьез рассматривали версию, что Лютеция располагалась не на острове Сите, а в пригороде Нантере. Находка под Отель-Дьё может раз и навсегда изменить эту картину.

О том, что вопрос наконец сдвинулся с мертвой точки, заявил Стефан Дешам, региональный куратор археологии в DRAC Иль-де-Франс. Он назвал обнаруженную стену ключом к разгадке, которая закрывает белое пятно в истории города.

Как выглядит находка

Раскопки стартовали в феврале 2026 года. Работами руководит Давид Кутюрье из археологического департамента Парижа, при участии Французского национального института превентивных археологических исследований.

Среди обычных для этого места следов старых домов и дорог ученые наткнулись на массивную стену. Крупные каменные блоки, перекрещивающиеся балки и общая архитектура сразу навели на мысль о галльской строительной традиции.

Дополнительные аргументы появились после анализа керамики, которая относится ко времени Цезаря, и следов сильного пожара. Радиоуглеродная датировка деревянных элементов дала диапазон от 200 до 10 года до нашей эры. У основания стены нашли галльский наконечник копья. За стеной археологи обнаружили песчано-гравийный вал шириной почти два метра — явный признак укрепления.

Картина, совпадающая с хрониками

Совпадение с письменными источниками оказалось почти дословным. В 53 году до нашей эры Цезарь провел в Лютеции собрание галльских вождей. Годом позже его легат Лабиен двинулся против паризиев и их союзников, которых возглавлял опытный военачальник Камулоген.

Когда римские войска подошли к городу, галлы сами подожгли Лютецию и уничтожили мосты, чтобы ничего не досталось врагу. Камулоген погиб в последовавшем сражении. Обугленная внешняя сторона найденной стены и сгоревшее деревянное строение перед ней полностью укладываются в эту картину.

По мнению исследователей, стена могла быть частью оппидума — укрепленного центра власти и торговли, который контролировал речные пути и окрестные земли.

Что говорят официальные лица

Министр культуры Франции Катрин Пегар выступила на пресс-конференции прямо в больнице. Она заявила, что находка может оказаться одним из важнейших памятников для понимания галльской Лютеции. При этом министр подчеркнула: научная осторожность требует тщательной проверки функций и хронологии объекта. Однако, по ее словам, совпадение свидетельств слишком показательно, чтобы его игнорировать.

В середине сентября Французская территориальная комиссия по археологическим исследованиям официально признала находку исключительно важной.

Что будет со стеной?

Пожар сделал остатки крайне хрупкими. Они залегают слишком глубоко, чтобы сохранить их прямо на месте будущих строительных работ. Поэтому ученые проведут 3D-фотограмметрию кладки. Затем стену разберут и заново соберут в одном из музеев Парижа.

Раскопки при этом не останавливаются. Под валом вполне могут обнаружиться новые подсказки — о людях, с которых началась французская столица, об их сражениях и о том, насколько точно Цезарь описал эти события.

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