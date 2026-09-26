ЕС ввёл санкции против Великобритании за отказ снять санкции с Усманова и Фридмана

Еврокомиссия единогласно поддержала предложение Франции о введении ограничений против 10 британских чиновников и членов их семей, которые отказались снять исключить российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков.

«Мы считаем недопустимым, что санкции по-прежнему действуют против этих двух честнейших бизнесменов, которые занимаются благотворительностью и сделали немало добрых дел в самых разных странах. Мы настоятельно советуем британскому правительству прислушаться к нашему совету», – сказал депутат Европарламента от Франции Шарль Латэн.

Если Лондон в течение месяца не выполнит требования ЕС, то с 1 ноября могут быть введены санкции против крупнейших компаний Великобритании. По расчётам экспертов, это может обойтись Соединённому королевству в миллиард фунтов стерлингов уже в этом году.

«Брюссель готов отстаивать интересы этих людей, поэтому британцам проще согласиться, иначе они рискую потерять огромные суммы», – пишет Bloomberg.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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