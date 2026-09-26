Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1676-й день войны

Минобороны РФ 26 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Хрипуны, Грачовка и Рубленое Харьковской области. Также формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Нестерное, Шевченково и Варваровка Харьковской области. В районе населенного пункта Нефедовка Харьковской области в результате огневого поражения сорваны две попытки выхода из окружения группы до 10 боевиков. Потери ВСУ в кольце окружения составили свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, квадроцикл и пусковая установка реактивной системы залпового огня. В ходе расширения внешней зоны контроля взяты под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Светличное, Ковали, Морозова Долина, Шаповаловка, Жуков Яр и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области в ходе активных наступательных действий взят под контроль населенный пункт Марьино. Нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Эсмань, Кияница, Вакаловщина и Бояро-Лежачи Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 245 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Глущенково, Андреевка, Лесная Стенка, Червоный Оскол, Грушевка, Яремовка Харьковской области и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, бронемашина «MaxxPro» производства США, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дружковка, Славянск, Василевская Пустошь, Николаевка, Краматорск, Белокузьминовка и Червонозоряное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих, 26 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Роганское, Андреевка, Нововодяное, Сергеевка, Боковое, Веселое Поле и Горняк Донецкой Народной Республики. В Доброполье Донецкой Народной Республики подразделения 51-й общевойсковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной и восточной частях города. Уничтожены до 40 боевиков. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 415 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Веселый Кут, Гавриловка, Ивановка, Орлы Днепропетровской области, Граничное, Общее, Егоровка и Омельник Запорожской области. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово, Орехов и Юльевка Запорожской области. Уничтожены свыше 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и 22 автомобиля. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1222 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 246342 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31033 танка и других боевых бронированных машин, 1781 боевая машина реактивных систем залпового огня, 36561 орудие полевой артиллерии и минометов, 72889 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

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