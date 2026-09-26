Два древних захоронения могут объяснить тайну разбросанных человеческих костей Гёбеклитепе

С 1995 года на Гёбеклитепе, археологическом объекте на юго-востоке Турции, найдены сотни человеческих костей. Их возраст составляет около 10 тысяч лет. Останки относятся ко времени, когда люди начали переходить к постоянным сельскохозяйственным сообществам. Однако осколки костей были разбросаны по всему участку, включая монументальные здания. Почему они там оказались, долго оставалось загадкой. Ответы начали проясняться после обнаружения первых целостных захоронений на этом месте.

Два захоронения, которые изменили картину

В статье, опубликованной в PLOS One, Юлия Грески из Университета Георга Августа в Германии и Ли Клэр из Немецкого археологического института в Турции описали результаты раскопок двух погребений.

Одна могила содержала тело молодой женщины, уложенное на слое камней. Вторая представляла собой общее захоронение как минимум трех человек, чьи кости были переставлены.

Эти находки дали свежие представления о том, как останки оказались там, где их обнаружили.

Что показал лабораторный анализ

В лаборатории исследователи изучили останки из обоих захоронений. Они искали следы естественного износа: переломы, следы укусов грызунов и толстые минеральные корки.

Результат оказался показательным. Кости из захоронений имели многие из тех же естественных повреждений, что и рыхлые фрагменты, разбросанные по Гёбеклитепе. Это означало, что изменения происходили непосредственно в контексте захоронения, а не после того, как кости оказались на поверхности.

Масштаб находок за три десятилетия

За последние тридцать лет исследователи извлекли 928 фрагментов костей. Они принадлежали мужчинам, женщинам и детям всех возрастов. Фрагменты представляют почти все части человеческого тела.

Некоторые кости содержат следы, которые ученые интерпретировали как доказательства ритуальных практик. Однако эти находки далеки от окончательных выводов.

Как кости оказались в нижних зданиях

Новые данные позволили исследователям предложить правдоподобный сценарий. Многие разбросанные осколки костей изначально происходили из могил, расположенных выше на холме.

Со временем эрозия и оползни могли смещать землю и мусор вниз по склону. Вместе с ними перемещались и поврежденные кости. Так они попадали с первоначальных мест в нижние здания.

Это объясняет, почему фрагменты скелетов находили в монументальных сооружениях. Они не были туда помещены намеренно. Их принесли природные процессы.

Что остается неясным

Хотя смещение почвы может объяснить многие фрагменты, исследователи не исключают и другие возможности. Среди них — традиции захоронений.

По словам авторов, предложенный сценарий выглядит сильным и правдоподобным. Однако он не исключает, что дополнительные ритуалы похоронного дела могли проводиться одновременно или в разные периоды.

Почему это важно

Гёбеклитепе остается одним из самых загадочных археологических объектов в мире. Его монументальные сооружения были возведены до появления земледелия и гончарного дела. Понимание того, как древние люди обращались с останками умерших, помогает reconstruct их социальные и ритуальные практики.

Новые данные показывают, что часть загадки может объясняться естественными процессами. Но они также открывают новые вопросы о том, как именно люди Гёбеклитепе прощались со своими умершими.

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