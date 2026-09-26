Взрыв бытового газа в Греции, есть погибшие

В субботу, 26 сентября, в Греции, в результате взрыва в здании в туристическом районе Афин, погибли шесть человек.

Спасательные бригады ведут поиски еще шести, которые пока считаются пропавшими: пожилой пары, проживавшей в одной из квартир, и четырех туристов, среди которых двое американцев.

Взрыв произошел, по всей видимости, из-за проблем с газовой инфраструктурой в этом районе.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro