 

Взрыв бытового газа в Греции, есть погибшие

26.09.2026, 16:18, Разное
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В субботу, 26 сентября, в Греции, в результате взрыва в здании в туристическом районе Афин, погибли шесть человек.

Спасательные бригады ведут поиски еще шести, которые пока считаются пропавшими: пожилой пары, проживавшей в одной из квартир, и четырех туристов, среди которых двое американцев.

Взрыв произошел, по всей видимости, из-за проблем с газовой инфраструктурой в этом районе.


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