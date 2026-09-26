 

Взрыв на северо-западе Пакистана, более десяти погибших

26.09.2026, 15:18, Разное
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В результате взрыва в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 11 человек, еще 30 получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя вооруженная группировка «Техрик-е Талибан Пакистан».

Спасательные бригады прибыли на место происшествия и, предоставив медицинскую помощь раненым, доставили их в больницу.

Провинция расположена неподалеку от границы Пакистана с Афганистаном – в районе, который регулярно подвергается атакам исламистов, часто направленным против полиции и сил безопасности, включая нападения с участием пакистанских талибов.


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