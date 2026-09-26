Даже небольшое снижение артериального давления может помочь защитить мозг, показывают сканирования

Высокое кровяное давление связано не только с рисками для сердца. Оно также вызывает изменения в мозге, которые накапливаются годами. Эти изменения называют болезнью мелких сосудов мозга. Она поражает крошечные сосуды и окружающую ткань, повышая риск инсульта, когнитивного ухудшения и деменции. Новый анализ данных исследования SPRINT показал: у людей, которым назначали более низкие цели по давлению, признаки этой болезни на МРТ прогрессировали медленнее.

Что такое болезнь мелких сосудов мозга

Многие воспринимают измерение давления как новость о сердце. Однако высокое давление влияет и на мозг. Болезнь мелких сосудов поражает крошечные сосуды и окружающую ткань. Она связана с инсультом, ухудшением мышления и деменцией.

Эти изменения могут накапливаться годами, прежде чем человек их заметит. Поэтому важно понять, можно ли замедлить этот процесс.

Как проводилось исследование

Невролог Сократис Чарисис из Массачусетской общей больницы и исследователь нейровизуализации Мохамад Хабес из UT Health San Antonio вместе с коллегами сравнили сканирование мозга с интервалом около четырех лет.

Ученые вернулись к данным клинического испытания SPRINT. В нем участвовали более 9300 взрослых в возрасте 50 лет и старше с высоким давлением и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Участникам случайным образом назначали цель для верхнего показателя давления. Это систолическое давление. Одна группа должна была достичь показателя ниже 120 миллиметров ртутного столба. Вторая — ниже 140.

Испытание завершили досрочно в августе 2015 года. Причина — в группе с более низкой целью было меньше инфарктов, инсультов, случаев сердечной недостаточности и смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Общая смертность также оказалась ниже.

Что показал анализ МРТ

Часть участников проходила сканирование мозга в начале и примерно через четыре года. Анализ 2019 года показал: поражения белого вещества росли реже в группе с более низкой целью. Эти поражения выглядят как яркие пятна на МРТ в тканях, соединяющих области мозга.

Однако один маркер не может показать все процессы в мелких сосудах. Болезнь поражает мозг несколькими способами. Ни один показатель МРТ не отражает весь процесс целиком.

В новом анализе команда объединила три признака МРТ в одну статистическую оценку. Учитывались поражения белого вещества возле заполненных жидкостью полостей. Также принималась во внимание свободно движущаяся вода в белом веществе. Третьим признаком стали видимые пространства вокруг крошечных сосудов глубоко в мозге.

Из 663 участников с полными стартовыми измерениями 442 прошли пригодные повторные обследования. Средний возраст составлял около 68 лет. Медиана между обследованиями составила 3,9 года.

К моменту повторных наблюдений среднее систолическое давление снизилось примерно с 136 до 120 миллиметров ртутного столба в группе с низкой целью. В стандартной группе оно изменилось с примерно 139 до 136.

Прогрессирование совокупного показателя МРТ оказалось на 16,9 процента ниже в группе с целевым давлением ниже 120. Сравнение шло с группой, где цель была ниже 140.

Связь между реальным снижением давления и изменениями в мозге

Затем исследователи проверили, связано ли фактическое падение давления с разными результатами МРТ. Они сравнили начальное систолическое давление каждого человека со средними показателями на визитах через 6, 9, 12, 15 и 18 месяцев.

Результаты оказались заметными. У участников, чье давление снизилось до 10 миллиметров ртутного столба, прогрессирование было на 21,2 процента меньше. При снижении от 10 до 20 миллиметров разница составила 26,3 процента. Если давление падало не менее чем на 20 миллиметров, прогрессирование уменьшалось на 39,4 процента.

Хабес пояснил, что эти 39,4 процента означают более медленное накопление болезни мелких сосудов на МРТ. Речь не идет об отмене уже существующих повреждений мозга или исчезновении почти 40 процентов поражений.

Важно учитывать: оба результата получены из разных сравнений. Участникам случайно назначали цели лечения. Это дало результат 16,9 процента. Им не назначали конкретное снижение давления. Поэтому другие различия могли повлиять на результат в 39,4 процента.

Ограничения исследования

Анализ был сосредоточен на изменениях МРТ. Он не установил, что у этих участников было меньшее когнитивное снижение или меньше инсультов. Ранние исследования связывали рост нагрузки болезни мелких сосудов с обоими исходами.

Комбинированный балл МРТ анализировали после первоначального проектирования. У многих участников не было пригодных последующих сканирований. Дополнительные анализы дали схожие результаты. Это уменьшает, но не устраняет опасения.

Испытание SPRINT также исключало людей с диабетом, перенесенным инсультом, деменцией, симптоматической сердечной недостаточностью или запущенной болезнью почек. В него не входили жители домов престарелых. Остается неясным, применимы ли выводы к этим группам.

Что это значит

Среди изученных участников назначение более низкой цели по давлению было связано с более медленным прогрессированием признаков болезни мелких сосудов на МРТ. Это добавляет аргумент в пользу контроля давления не только ради сердца, но и ради здоровья мозга.

Исследование опубликовано в eClinicalMedicine.

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