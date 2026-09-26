Взрыв на Эльгинском месторождении в Якутии, есть погибшие

На Эльгинском угольном месторождении в Якутии – крупнейшем в РФ – произошел взрыв, в результате которого погибли, по меньшей мере, четыре человека. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По предварительным данным ведомства, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ на резервной насосной станции.

В прокуратуре подтвердили факт гибели рабочих, однако не уточнили точное число жертв.

Эльгинское месторождение находится в 415 километрах от города Нерюнгри. В настоящее время там работают около 10 тысяч человек. В 2024 году управляющая компания «Эльгауголь» заявляла о планах вдвое увеличить число сотрудников предприятия.

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