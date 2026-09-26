 

«Менее 95% у правящей партии – путь к анархии»: журнал «Корея» посчитал итоги выборов в ГД проявлением политической турбулентности

26.09.2026, 16:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Русскоязычная редакция журнала «Корея» выпустила обзорную статью по итогам выборов в Государственную думу – по мнению обозревателя Пак Чхон Хена, Россия вошла в период политической турбулентности, а власти проявляют «безвольство и попускательство» (так в оригинале) на фоне растущей нестабильности.

Неутешительные выводы, озвученные журналом, в основном базируются на результате правящей партии: согласно классификации корейского политолога, уровень поддержки ниже 95% – это уже «тревожный колокольчик», ниже 80% – предреволюционная ситуация, а с результатом ниже 60% «Россия перешагнула порог анархии и беспорядка».

«Предскорбная ситуация у наших соседей и стратегических партнёров становится ещё более предскорбной с учётом, что Россия ведёт историческую битву с американской буржуазной гидрой за суверенитет и свободу выбирать решения. Внутренние враги воспряли свои головы, хищно учуяв момент нестабильности и послабнувшей руки лидера», – говорится в публикации.

Обозреватель считает, что на этом фоне работа властей КНДР над «поиском и изничтожением пятой колонки и внутреннего предательского семени» стала ещё более оправданной – иначе, говорит он, корейцы жили бы как в России и не имели бы такого единства, как сейчас, когда коалиция Трудовой партии Кореи набирает не менее 99,9% голосов на каждых выборах.

Отдельно Пак Чхон Хен отметил «кощунный для самого понятия лидерства и крепкого государственничества» факт прохождения в парламент партии «Новые люди» – само её название, по словам корейского политолога, «звучит так, словно старые, проверенные товарищи кого-то не устраивают». Он напомнил про «великое очищение» 1984 года, когда в бюллетени в КНДР добавили вымышленную «Партию свободы и прав человека», а затем «изолировали и перевоспитали» всех, кто за неё проголосовал, – именно такой подход он рекомендует »выбрать и нашим большим северным товарищам, чтобы избежать повторения трагедии 1991 года».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

26.09 / В Черногории задержана чета с гражданством Израиля и РФ, подозреваемая в контрабанде

26.09 / Взрыв бытового газа в Греции, есть погибшие

26.09 / Одно средство, два разных эффекта: пищевые добавки по-разному влияют на рак легких у женщин и мужчин

26.09 / Два древних захоронения могут объяснить тайну разбросанных человеческих костей Гёбеклитепе

26.09 / Взрыв на северо-западе Пакистана, более десяти погибших

26.09 / Даже небольшое снижение артериального давления может помочь защитить мозг, показывают сканирования

26.09 / Почему сильные мужчины выбирают маленьких собак: специалист — о психологии модного тренда

26.09 / Мужские таблетки от беременности: как они работают и когда появятся — мнение специалиста

26.09 / ЕС ввёл санкции против Великобритании за отказ снять санкции с Усманова и Фридмана

26.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1676-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике