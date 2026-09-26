«Менее 95% у правящей партии – путь к анархии»: журнал «Корея» посчитал итоги выборов в ГД проявлением политической турбулентности

Русскоязычная редакция журнала «Корея» выпустила обзорную статью по итогам выборов в Государственную думу – по мнению обозревателя Пак Чхон Хена, Россия вошла в период политической турбулентности, а власти проявляют «безвольство и попускательство» (так в оригинале) на фоне растущей нестабильности.

Неутешительные выводы, озвученные журналом, в основном базируются на результате правящей партии: согласно классификации корейского политолога, уровень поддержки ниже 95% – это уже «тревожный колокольчик», ниже 80% – предреволюционная ситуация, а с результатом ниже 60% «Россия перешагнула порог анархии и беспорядка».

«Предскорбная ситуация у наших соседей и стратегических партнёров становится ещё более предскорбной с учётом, что Россия ведёт историческую битву с американской буржуазной гидрой за суверенитет и свободу выбирать решения. Внутренние враги воспряли свои головы, хищно учуяв момент нестабильности и послабнувшей руки лидера», – говорится в публикации.

Обозреватель считает, что на этом фоне работа властей КНДР над «поиском и изничтожением пятой колонки и внутреннего предательского семени» стала ещё более оправданной – иначе, говорит он, корейцы жили бы как в России и не имели бы такого единства, как сейчас, когда коалиция Трудовой партии Кореи набирает не менее 99,9% голосов на каждых выборах.

Отдельно Пак Чхон Хен отметил «кощунный для самого понятия лидерства и крепкого государственничества» факт прохождения в парламент партии «Новые люди» – само её название, по словам корейского политолога, «звучит так, словно старые, проверенные товарищи кого-то не устраивают». Он напомнил про «великое очищение» 1984 года, когда в бюллетени в КНДР добавили вымышленную «Партию свободы и прав человека», а затем «изолировали и перевоспитали» всех, кто за неё проголосовал, – именно такой подход он рекомендует »выбрать и нашим большим северным товарищам, чтобы избежать повторения трагедии 1991 года».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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