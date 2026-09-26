Израильтян призвали воздержаться от поездок в регион Тиграй в Эфиопии

Министерство иностранных дел Израиля призвало граждан воздержаться от поездок в регион Тиграй в Эфиопии и соблюдать повышенную осторожность.

По данным N12, МИД рекомендовал находящимся в Тиграе израильтянам сократить передвижения, избегать скоплений людей, демонстраций, военных объектов, по возможности оставаться в безопасном месте, следовать указаниям местных властей и постоянно следить за новостями.

Как уточняется, компания Ethiopian Airlines временно приостановила рейсы в аэропорты Мекеле, Аксум и Шире и обратно; сроки возобновления полетов не определены. Израильтянам советуют поддерживать связь с авиакомпанией и следить за ее объявлениями.

МИД предупредил о возможных быстрых изменениях обстановки, перебоях связи и изменениях в транспортной доступности. Рекомендуется не осуществлять межгородские поездки и не пытаться покинуть Тиграй самостоятельно, не убедившись предварительно в безопасности маршрута.

МИД Израиля сообщил, что продолжает мониторинг ситуации и будет обновлять рекомендации по мере необходимости.

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