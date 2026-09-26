Сокровища под слоем щебня: как обвал крыши спас от мародеров нетронутую гробницу этрусской знати VII века

В ста двадцати километрах к северо-западу от столицы Италии специалисты приступили к изучению монументального погребения конца седьмого столетия до нашей эры. Раскопки ведутся в древнем полисе Вульчи, на территории обширного кладбища Полледрара. Инициатива носит имя «Ritorno a Vulci». Над изучением античного наследия совместно трудятся эксперты из Британского музея, представители Французской школы в Риме и сотрудники департамента наук об античности университета Сапиенца, официальное подтверждение сенсационной находки поступило от ведомства по охране памятников культуры Италии.

Исторический контекст и архитектура

Усыпальница относится к периоду наивысшего расцвета полиса, когда его влияние простиралось на все прибрежные воды региона. Погребальный комплекс был обустроен внутри так называемого Курганного холма Гзелля — циклопического сооружения, которое впервые попало в поле зрения французских ученых еще в конце девятнадцатого века, но оставалось неисследованным из-за нехватки ресурсов. Главная камера вытесана прямо в древних напластованиях пересохшего русла реки Фиора. Несущие конструкции возведены из массивных квадров местного вулканического камня ненфро, что указывает на колоссальный размах первичного строительства.2 источника

Спасительная катастрофа мародеров

В прошлом столетии черные копатели неоднократно пытались проникнуть внутрь склепа ради наживы. Однако провидение распорядилось иначе: обрушившиеся своды намертво придавили значительную часть утвари многотонными пластами строительного мусора. Именно этот техногенный оползень уберег уникальные предметы от окончательного расхищения. Благодаря стихийному запечатыванию помещений экспертам удалось вскрыть несколько абсолютно целых комплексов захоронений, где инвентарь остался лежать на исконных местах.2 источника

Инвентарь и редчайшая обувь

В трех отсеках мавзолея покоились золотые и бронзовые листы, наступательное вооружение, фрагменты боевых повозок, а также резные пластины из кости и бивней слона. Особый трепет ученых вызвала отлично сохранившаяся пара женской обуви — исключительный текстильный или кожаный артефакт, указывающий на высокий ранг покойной. Керамический блок состоял из расписной посуды афинского и коринфского производства, характерных местных сосудов-буккеро, бронзового штатива-треножника и осветительного прибора из гипсового алебастра. Специалисты полагают, что лампа могла быть доставлена морским путем из торговой фактории Навкратис в дельте Нила либо с острова Родос.2 источника

Торговые пути и новые смыслы

Собрание предметов демонстрирует поразительную географию поставок — от материковой Греции до восточных островов Эгейского моря. Подобная пестрота материалов служит наглядным доказательством того, что Вульчи исполнял функцию ключевого распределительного узла между внутренними областями Этрурии и внешним миром. По мнению участников экспедиции, данный объект позволяет пролить свет на ритуалы проводов местной аристократии. Кроме того, анализ структуры этого комплекса дает шанс заново интерпретировать знаменитое открытие Люсьена Бонапарта 1839 года — утерянную ныне «Гробницу Изиды», сопоставляя планировку обоих сооружений.

Что еще?

В ходе работ была полностью исследована круглая ограда тумуло (кургана) Гзелля, которую фиксировали на планах еще в 1889 году, но не раскапывали целиком. Также обнаружен богатый банкетный сервиз стиля Полледрара (фиалы, гидрии, динои), часть которого осталась стоять на месте древнего пиршества. Найдены железные вертела для мяса и полихромная чаша в стиле «Дикая коза». После фиксации находок камеру вновь засыпали для консервации, следующая фаза раскопок намечена на 2027 год.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro