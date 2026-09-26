Трамп подтвердил, что отклонил иранское предложение об открытии Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп сообщил, общаясь с журналистами в Белом доме, что он отверг иранское предложение, предусматривающее восстановление судоходства по Ормузскому проливу в семидневный срок.

«Они хотят заключить соглашение о немедленном открытии пролива, потому что они оглушительно проигрывают. Они хотят соглашения, и это хорошо. Я тоже хочу соглашение. Но то, что ни предлагают неприемлемо», – з0аявил американский лидер.

По его словам, Ормузский пролив находится под полным контролем США, и через него проходит «огромное количество» нефти.

Ранее о том, что Трамп отклонил иранское предложение и рассматривает возможность возобновления американских бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в Конгресс, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Масштаб возможных новых ударов остается неясным. Источники издания отмечают, что Трамп проявляет сдержанность в отношении возобновления полномасштабных боевых действий, в том числе из-за необходимости экономить истощающиеся запасы боеприпасов для других потенциальных конфликтов. При этом чиновники подчеркивают, что позиция президента США в ближайшие недели может измениться.

Отметим, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил 25 сентября, что Тегеран готов вести переговоры об ограничении своей ядерной программы в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

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