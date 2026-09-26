 

Лавров впервые после полномасштабного вторжения в Украину встретился с главой МИД Германии

26.09.2026, 20:18, Разное
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с германским коллегой Йоханном Вадефулем. Это первая встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и ФРГ с января 2022 года.

Как сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, встреча состоялась по инициативе германской стороны. Согласно сообщению ТАСС, она продолжалась около 20 минут. Основным предметом обсуждения стала ситуация вокруг Украины, но обсуждались и двусторонние отношения.

Дипломатический источник из ФРГ рассказал, что Вадефуль призвал собеседника отказаться от эскалации и заявил о неприемлемости гибридных атак. Он также подчеркнул, что Германия продолжит оказывать помощь Украине.

Отметим, что встреча состоялась на фоне успехов на земельных выборах на востоке Германии партии AfD, выступающей за сближение с Россией и прекращения помощи Украины. Одновременно нарастает напряженность на восточном фланге NATO.


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