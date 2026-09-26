Ноев ковчег на Арарате: что нашли бурильщики, что показали радары и при чем здесь карта 1587 года

Участники Международного проекта Noah’s Ark Scans пробурили скважины в «Араратской аномалии» — формации Дурупинар на горе Арарат, которая по форме напоминает остов огромной лодки. Исследователи заявляют, что подтвердили искусственное происхождение структуры. В кернах нашли слои, богатые органикой. Радары показали внутренние полости, похожие на палубы и каюты. На фоне этих новостей вновь привлекла внимание старинная карта 1587 года, на которой Ноев ковчег уже изображен на горах Арарат.

Что представляет собой формация Дурупинар

«Араратская аномалия», известная также как формация Дурупинар, расположена на юго-западной стороне горы Арарат. Она находится на высоте около 4420 метров, примерно в двух километрах к западу от вершины по горизонтали. В 18 милях к югу от горы Арарат, самой высокой вершины Турции, эта структура возникла, по оценкам, менее века назад — во всяком случае, так считают некоторые исследователи.

Структура имеет вытянутую форму, напоминающую корпус крупного судна. Соотношение длины и ширины составляет примерно 6 к 1. Это совпадает с пропорциями, описанными в Библии для ковчега.

Изображение: dailymail.com

Организатор проекта Эндрю Джонс увлечен этой темой почти тридцать лет. По его словам, он твердо верит, что формация Дурупинар представляет собой погребенные останки Ноева ковчега.

Что дало бурение

Джонс сообщил, что уже в первых кернах, извлеченных из скважин, обнаружены слои, богатые органикой. Буры уперлись во что-то очень твердое. По характеристикам этот материал тверже известняка и осадочных пород.

Команда получила образцы с глубины почти 60 футов. По словам Джонса, извлечены слои богатого органического материала, которые, по мнению исследователей, могут быть разложившимися верхними остатками ковчега.

Члены команды полагают, что преграда, расположенная в нескольких метрах от поверхности, может быть окаменевшим деревом верхней палубы.

Исследователи сотрудничают с геологами и археологами трех университетов. Среди них Стамбульский технический университет, университет Агры Ибрахима Сечена и университет Эндрюс в Мичигане. В ближайшее время они планируют запустить в скважины подземного робота, разработанного в Австралии. Изначально этот робот создавался для исследования нор диких животных. Теперь с его помощью ученые надеются заглянуть внутрь предполагаемого ковчега.

Что показали георадары

Несколько сканирований с помощью георадаров показали, что внутри формации определенно что-то есть. На сканах ученые распознали как минимум пять аномалий. Среди них небольшие пустоты, протяженные тоннели и три плотных слоя.

Изображение: noahsarkscans.com

Эти три слоя интерпретируются как три палубы. Примерно в семи метрах от поверхности виден центральный проход длиной около тридцати метров. По бокам от него расположены угловатые структуры, похожие на каюты, и боковые коридоры. Всю эту конструкцию накрывает плоская платформа, в которую, по словам бурильщиков, они и уперлись.

Радар зафиксировал серию прямых углов примерно на глубине 20 футов. Исследователи полагают, что это могли быть помещения для животных на ковчеге.

Энтузиасты уверены: «Араратская аномалия» — это не естественное геологическое образование, как считают скептики, а искусственный объект. По их мнению, она не является сплошной известковой глыбой, коренной породой или кучей слежавшейся грязи, принесенной селевыми потоками.

Что показал анализ углерода

Тесты выявили более высокие уровни углерода внутри формации, чем в соответствующей почве, собранной всего в нескольких ярдах на том же склоне.

Ведущий археолог доктор Ченкер Атила отметил, что количество углерода из внутренней части корабля на 40 процентов превышает то, что было обнаружено снаружи. По его словам, это наводит на мысль о возможном органическом материале или остатках дерева. Однако древесина найдена не была.

Результаты остаются неподтвержденными, пока собранные образцы проходят лабораторные исследования. Команда ожидает опубликовать более полный анализ в ближайшие недели.

Доводы в пользу искусственного происхождения

Соответствие библейским пропорциям. Соотношение длины и ширины структуры — 6 к 1. Это совпадает с указаниями, которые, согласно Книге Бытия, Ной получил свыше. По наиболее распространенному толкованию, размеры ковчега составляли примерно 160-180 метров в длину и 25-27 метров в ширину. Габариты «Аномалии» близки к этим значениям, пишет kp.ru.

Географическое расположение. В Писании сказано, что после двухсот дней плавания Ной причалил к «горам Араратским». Формация расположена именно там. Три года назад профессор Фарук Кайя с коллегами из Университета Агры Ибрахима Сечена проанализировал образцы почвы из ближайших окрестностей. Он обнаружил глинистые и морские материалы, а также остатки морепродуктов. Возраст находок определили в пределах 5500-3000 лет до нашей эры. Это период энеолита, к которому многие историки относят библейский потоп.

Следы человеческой деятельности. Продолжив раскопки, ученые обнаружили глиняные черепки на большой высоте. Фрагменты керамики показывают, что в этом регионе существовала человеческая деятельность в период энеолита. Возраст черепков совпал с возрастом найденных морских материалов.

Шумерская табличка. Два года назад британские исследователи расшифровали глиняную шумерскую табличку, обнаруженную в 1882 году на юге Ирака. Она известна как Imago Mundi и хранится в Британском музее. На табличке более трех тысяч лет назад была отпечатана «Вавилонская карта мира». Часть клинописного текста содержит историю о Всемирном потопе в изложении шумеров. Разница лишь в именах: у шумеров бог звался Эа, а спасение поручили праведнику Утнапиштиму. Сам ковчег они называли «парсикту». Доктор Ирвинг Финкель, куратор Британского музея, утверждал, что библейская и месопотамская истории повествуют об одном и том же. На обратной стороне таблички есть пояснения о том, где искать «парсикту Утнапиштима». Если верить шумерам и британским ученым, ковчег закончил плавание в «Урарту». Это как раз район горы Арарат.

Карта 1587 года, на которой уже изображен ковчег

Многовековая карта вновь появилась на фоне потрясающего нового развития в поисках Ноева ковчега. Карта была создана в 1587 году итальянским дворянином и картографом Урбано Монте. При полной сборке она растягивается почти на 10 футов в ширину.

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