Не две и не четыре: ученые назвали идеальное число порций цельнозерновых продуктов для спасения сердца

Специалисты из Тебризского медицинского университета провели колоссальную аналитическую работу, объединив сведения более чем 6500 добровольцев. В выборку вошли жители Северной и Южной Америки, стран Европы, Азиатского региона и Австралии. Итоговый систематический обзор охватил массив из 87 рандомизированных испытаний, что позволило получить статистически значимые данные о влиянии пищевых волокон на организм человека.

Физиологический эффект малых доз

Даже незначительное обогащение меню минимально обработанными злаками дает быстрый отклик со стороны метаболизма. При потреблении сухой массы порядка 30–40 граммов в сутки — это эквивалент двух стандартных порций — у испытуемых начинала снижаться масса тела, уменьшались показатели артериального давления и концентрация липопротеинов низкой плотности. Также фиксировалось падение уровня глюкозы и системных маркеров воспаления в плазме крови.2 источника

Поиск терапевтического максимума

Хотя текущие нормы питания в США предполагают коридор от двух до четырех порций, новые расчеты указывают на необходимость его пересмотра. Пик положительного воздействия на большинство параметров здоровья достигается при ежедневном поступлении от 60 до 100 граммов чистых злаков. Это составляет примерно четыре-шесть порций гарниров или каш в течение дня. Именно такой объем пищи позволяет наиболее эффективно контролировать вес и окружность талии.

Специфические дозы для разных патологий

Анализ выявил нелинейную зависимость пользы от типа проблемы с сердцем. Так, для нормализации кровяного давления оптимальной оказалась планка в 60 граммов сухого продукта ежесуточно. Однако для радикального снижения концентрации «плохого» холестерина требуются совершенно иные объемы — около 220 граммов, что соответствует дюжине порций. Стоит учитывать, что столь экстремальные режимы питания изучены мало, поэтому их долгосрочная безопасность требует проверки.

Почему результаты прошлых тестов были спорными

До этого момента клинические тесты часто давали противоречивую картину, несмотря на уверенные выводы популяционной статистики. Ведущий автор работы Хельда Тутунчи поясняет причину: краткосрочные периоды наблюдения за пациентами не всегда позволяли зафиксировать накопительный эффект диеты. Эпидемиологические срезы показывают пользу лишь спустя годы, тогда как лабораторные условия ограничивают ученых неделями.

Практическая стратегия замены

На данный момент команда экспертов призывает специалистов по питанию давать пациентам простые инструкции. Вместо тотальной смены рациона предлагается начать с замещения очищенных углеводов на их полноценные аналоги. Подобная рокировка — например, отказ от белой муки в пользу обдирной — способна запустить процесс оздоровления липидного профиля. Данный подход особенно актуален для лиц, страдающих сахарным диабетом второго типа, так как помогает стабилизировать гликемию без жестких ограничений.

В своей работе авторы подчеркивают наличие высокоточных доказательств влияния цельного зерна на антропометрию. Сесилия Кюро из Датского института рака в редакционном комментарии отметила, что превышение ныне существующих нормативов может стать новой точкой отсчета для кардиометаболического благополучия. Пока длительные испытания не завершены, медики советуют рассматривать тарелки с киноа, полбой и ячменем как доступный инструмент превентивной медицины.

Исследование опубликовано в European Heart Journal.

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