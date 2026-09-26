Менопауза и мозг: 16 молекул в крови предсказывают риск деменции через десятилетия

Женщины во время менопаузы часто говорят, что меняется не только тело, но и разум. Приливы жара, тревога, затуманенность в голове и проблемы со сном — все это связано с мозгом. Теперь исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско нашли биологическое подтверждение. В новой работе ученые обнаружили, что уровень 16 молекул в крови, связанных со старением мозга, повышается во время менопаузы в среднем возрасте. У пожилых женщин высокие уровни тех же молекул коррелировали с ухудшением памяти и мышления, а также с риском болезни Альцгеймера.

Почему женщины более уязвимы к деменции

Две трети людей с болезнью Альцгеймера — женщины. Эту разницу нельзя объяснить только тем, что женщины в среднем живут дольше мужчин. Однако исследования до сих пор не выяснили, что именно в биологии женщин или в том, как они стареют, делает их более склонными к деменции.

Известно, что самые ранние изменения мозга, связанные с болезнью Альцгеймера, начинаются за десятилетия до появления симптомов. Для женщин это указывает на критическое окно менопаузы. Она наступает в среднем в 51 год. Это заставило ученых задуматься: может ли что-то в мозге некоторых женщин во время менопаузы подсказать нам о риске деменции и устойчивости к ней?

Менопауза — это не один момент

Менопауза развивается годами. Уровень гормонов начинает меняться, а симптомы появляются уже за десять лет до последней менструации. Они сохраняются еще много лет после нее.

Группа исследователей поставила задачу картировать изменения в здоровье мозга за весь этот период. Многие работы просто спрашивают женщин, проходили ли они через менопаузу и когда. Ученые хотели быть точнее. Им было важно фиксировать сами годы гормонального потока, а не только факт наступления менопаузы.

Как проводилось исследование

Исследователи привлекли 80 женщин в возрасте от 40 до 50 лет. Они использовали инструмент STRAW+10. Он объединяет симптомы и уровень гормонов, чтобы точно определить стадию менопаузы у каждой участницы.

С помощью коммерчески доступного анализа крови, который измеряет более 100 молекул, связанных со здоровьем мозга, команда выявила 16 молекул. Их уровень менялся в течение менопаузы.

Уровни каждой молекулы были теснее связаны с одним или несколькими гормонами, чем с точным возрастом женщины. Это говорит о том, что изменения вызывает именно менопауза, а не только старение как таковое.

Молекулы, связанные с воспалением, обычно повышались по мере снижения уровня гормона эстрадиола. Отдельная группа молекул, связанных с биологией болезни Альцгеймера, увеличивалась по мере роста уровня фолликулостимулирующего гормона. Результаты воспроизвели на данных более 2800 женщин из британского биобанка.

Что показали данные женщин

Ученые также изучили уровни тех же молекул у женщин в возрасте 60-х и начала 70-х лет. Они использовали данные почти 12 тысяч женщин из четырех предыдущих исследований.

Оказалось, что у пожилых женщин с самыми высокими уровнями этих молекул была худшая память. Риск развития болезни Альцгеймера с возрастом у них был на 15 процентов выше.

Исследователи также обнаружили связь с ночной потливостью. Женщины, которые сообщали о ночной потливости, обычно имели повышенный уровень воспалительных молекул во время менопаузы. Эта связь сохранялась много лет. Пожилые женщины, которые вспоминали приливы во время менопаузы, все еще имели более высокий уровень этих воспалительных маркеров.

Осторожность в выводах

Исследователи тщательно описывают свои результаты как корреляционные. Они пока не знают, какие именно изменения в мозге или факторы риска деменции могут напрямую вызывать переход в менопаузу.

Ученые также отметили, что у небольшой выборки мужчин среднего возраста большая часть молекулярного отпечатка была такой же, как у женщин в постменопаузе. Это говорит о том, что менопауза может вызывать быстрый сдвиг в биологическом старении. У мужчин тот же процесс развивается более постепенно.

Менопауза — это нормальный физиологический процесс, через который проходит каждый человек с яичниками, живущий достаточно долго. Исследователи не хотят, чтобы это воспринималось как что-то плохое. Они видят в этом возможность лучше понять и, возможно, изменить биологию старения мозга у женщин.

Что это значит для будущего

Конечная цель команды — разработать анализ крови, который может служить ранним признаком риска деменции. Это можно сравнить с тестами на холестерин, которые используются для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Такой анализ позволил бы клиницистам выявить людей, которые в среднем возрасте могут получить пользу от ранних вмешательств. Средний возраст — это критическое окно как для мужчин, так и для женщин. Именно тогда можно настроить мозг на более устойчивый или более уязвимый к деменции путь в более поздней жизни.

Для женщин менопауза может стать особенно сильным моментом для вмешательства. Понимание молекулярных сдвигов, происходящих в этот период, открывает новые возможности для профилактики и ранней помощи.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

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