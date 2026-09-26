Там, где сейчас плавают яхты, ходили мамонты: 13 тыс. лет назад в Средиземном море был «мост»

Когда-то акватория между островом Сицилия и архипелагом Мальта представляла собой сплошную полосу земли. В эпоху максимального похолодания последнего ледникового цикла океан отступил вниз примерно на сто тридцать метров, обнажив обширные равнины. Этот сухопутный перешеек служил естественным коридором, пока глобальное потепление не начало плавить ледовые щиты, постепенно затапливая низменности. Полное исчезновение этой территории под толщей воды завершилось около 13 тысяч лет назад, навсегда перекроив очертания южных берегов Европы.

По сообщению Национального исследовательского совета Италии, научный проект BRIDGES был реализован силами трех центров: Института морских наук, Национального института океанографии и прикладной геофизики (OGS), а также специалистами Мальтийского университета. Руководство кампанией осуществляли Эмануэле Лодоло и Мария Филомена Лорето. Работы велись с борта исследовательского судна Gaia Blu в секторе между юго-восточной оконечностью Сицилии и клочками суши Гоцо и Мальта. Главная трудность заключалась в крайне слабой изученности данного квадрата — старые навигационные схемы давали лишь общее представление о характере ложа. Для устранения белых пятен команда применила многолучевой эхолот, позволивший получить детализацию донного ландшафта с шагом до тридцати сантиметров. Затем было проведено акустическое зондирование осадочных пластов толщиной в десятки метров.

Для подтверждения гипотез специалисты задействовали гравитационный пробоотборник. Инструмент извлек цилиндрические столбы древнего ила протяженностью около десяти метров каждый. Внутри этих кернов законсервированы фрагменты ископаемой флоры и фауны. Дальнейшее радиоуглеродное датирование органических остатков позволит точно восстановить биоценоз региона: выяснить, какие растения покрывали эту сушу и привлекала ли она стада травоядных животных или группы древних промысловиков, собиравших моллюсков на мелководье.

Это открытие вынуждает антропологов пересмотреть хронологию освоения островов. Ранее научный консенсус гласил, что Мальта пустовала до прихода неолитических фермеров семь с половиной тысяч лет назад. Однако свежие данные указывают на присутствие здесь племен охотников уже восемь с половиной тысяч лет назад. Это означает, что колонизация произошла водным путем уже после гибели сухопутной тропы. По словам главы миссии Эмануэле Лодоло, проблема сместилась из плоскости «переходили ли люди мост» в плоскость изучения их морской адаптации. Выяснилось, что участок между Сицилией и Мальтой всегда играл роль транспортного узла — своеобразных врат, контроль над которыми обеспечивал доминирование в центре Средиземного моря.

Предварительный осмотр выявил сложную топографию перешейка с чередованием отмелей, замкнутых лагун и заболоченных впадин. Площадь исследованной зоны втрое превышает размеры самой Мальты. Ученые отмечают, что на данный момент удалось промониторить лишь половину древнего массива суши, в связи с чем авторы уже ведут поиск финансирования для продолжения батиметрической съемки в следующем сезоне.

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