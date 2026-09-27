В Венесуэле освободили десятки заключенных после встречи Родригес с Трампом

В Венесуэле в субботу, 26 сентября, были освобождены десятки заключенных, часть которых правозащитные организации считают политическими узниками. Точное число освобожденных пока не установлено. Группа Justicia, Encuentro y Perdón сообщила о 29 вышедших на свободу, 12 из которых входили в ее список политзаключенных.

Освобождение произошло через несколько дней после встречи исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своем выступлении на Генассамблее Родригес заявила, что Венесуэла «начала процесс демократической трансформации», и пообещала проведение выборов, не назвав их дату.

Правозащитная организация Clippve сообщила, что среди освобожденных был студент Уилдер Васкес, приговоренный к пяти годам лишения свободы по делу о предполагаемом участии в заговоре с целью убийства тогдашнего президента Николаса Мадуро в 2018 году. Сам Васкес утверждал, что невиновен; срок его заключения истек еще в 2023 году.

По оценке Justicia, Encuentro y Perdón, до нынешнего освобождения в Венесуэле оставались около 450 политзаключенных, включая 20 иностранцев. Власти страны отрицают, что удерживают людей по политическим мотивам, и заявляют, что освобождение заключенных является частью политики национального примирения.

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