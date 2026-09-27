 

Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1677-й день войны

27.09.2026, 6:18, Разное
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 27 сентября 2026 года опубликовал данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1677-й день войны, учтены данные за предыдущий день.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

личный состав – 1528970 (+1690) чел

самолеты – 444 (+1)

вертолеты – 356 (+0)

танки – 12384 (+8)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 25442 (+7)

артиллерийские системы – 50428 (+57)

системы ПВО – 1677 (+4)

реактивные системы залпового огня – 2163 (+3)

наземные робототехнические комплексы – 2762 (+14)

крылатые ракеты – 5118 (+0)

автомобильная техника, включая бензовозы – 154245 (+517)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 535846 (+1826)

катера/корабли – 35 (+0)

подводные лодки – 2 (+0)

спецтехника – 4756 (+7)

В отчеты генштаба ВСУ не всегда попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.

Власти РФ утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 259000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.


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