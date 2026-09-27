 

Lockheed Martin показала полноразмерный макет дрона Vectis

27.09.2026, 0:30, Разное
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Впервые Lockheed Martin представила автономный стелс-дрон Vectis в прошлом году, однако его презентация тогда не привлекла особого внимания. В продолжение «темы» компания объявила о планах построить еще четыре прототипа Vectis ССА, доведя их планируемое общее число до пяти.

Перспективная программа была профинансирована самим подрядчиком, что должно позволить ускорить летные испытания, усовершенствовать модульную архитектуру и продемонстрировать масштабирование производства. Первый испытательный полет должен состояться в конце 2027 года.

Компания раскрыла некоторые технические подробности Vectis: длина — 10 м, размах крыльев — 12 м. Он оснащен турбовентиляторным двигателем, обеспечивающим дозвуковую скорость, и рассчитан на совместную работу с истребителем F-35 и самолетами 6-го поколения.

При разработке Vectis ССА Lockheed Martin сделала ставку на малозаметность и живучесть. На макете видно, что модифицированная конфигурация представляет собой «смешанное крыло-фюзеляж» с непрерывными аэродинамическими гребнями от носа до основания крыла. Такая схема обеспечивает беспилотнику уменьшенную радиолокационную заметность в нескольких диапазонах радиоволн.

Добавляет дрону малозаметности отказ от всех вертикальных управляющих поверхностей. В частности, вместо хвостового оперения используются разрезные элевоны и усовершенствованные алгоритмы управления полетом для контроля рыскания и обеспечения устойчивости.

Свою лепту в малозаметность добавляет двигатель: его воздухозаборник расположен сверху и заглублен в обтекателе, тем самым защищая двигатель от наземных РЛС и тепловых датчиков, а расположенный внутри S-образный канал препятствует отражению радиолокационного излучения от компрессора двигателя.

Вооружение размещается во внутреннем отсеке в нижней части фюзеляжа. В зависимости от задачи миссии благодаря модульной конструкции можно менять полезную нагрузку.

Источник &#8212 Lockheed Martin


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