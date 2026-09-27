В Квебеке разбился вертолет, погибли четыре человека

В субботу, 26 сентября, в канадской провинции Квебек разбился вертолет. Катастрофа произошла в районе Сент-Брижид-д’Ибервиль, примерно в 50 км к юго-востоку от Монреаля.

По данным полиции Квебека, на борту находились четыре человека. Все они погибли. После падения вертолет загорелся.

Имена погибших пока не опубликованы. Также не сообщается, кому принадлежал вертолет и откуда и куда он направлялся.

Причины катастрофы устанавливаются. О происшествии уведомлено Канадское бюро безопасности на транспорте.

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