Месса в Париже — проповедь Льва Четырнадцатого собрала 700000 человек

Более 700000 человек собралось на площади Согласия в Париже, чтобы прослушать мессу Папы Льва Четырнадцатого. Это первый апостольский визит главы римско-католической церкви во французскую столицу с 2008 года, когда в Париже отслужил мессу Бенедикт XVI.

Понтифик, который находится во Франции с четырехдневным визитом, прибыл на площадь по Елисейским полям, проехав по ним в открытом «папамобиле». На площади, где два с половиной века назад был казнен король Людовик Шестнадцатый, был установлен алтарь с крестом.

Папа Римский начал выступление по-французски. Он обратился в первую очередь к молодежи, выступив с критикой культуры потребления, результатом которой стала внутренняя пустота из-за постоянного и обреченного на провал поиска коммерческого успеха.

Днем ранее Лев встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном – светский характер государства не позволяет ему принимать участие в мессе. В программе визита – посещение святынь и мест паломничества, а также встреча с жертвами сексуализированного насилия со стороны духовенства.

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