 

MakerPi переосмыслила разводной ключ — теперь это ключ, тиски и отвертка в одном инструменте

27.09.2026, 8:30, Разное
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Гонконгская MakerPi представила Tiwrench — разводной ключ, который также можно использовать как небольшие тиски для работы с деталями сложной формы. Проект собирает средства на Kickstarter.

Главная особенность инструмента — сменные губки. Плоские подходят для гаек, болтов и деталей с ровными гранями. Одноуровневые адаптивные губки удерживают цилиндрические и неровные предметы, а двухуровневые дают больше точек контакта и равномернее распределяют усилие. Губки крепятся с помощью шарикового фиксатора, поэтому их можно быстро заменить.

Для контактных поверхностей предлагают четыре материала: нержавеющую сталь для прочных деталей, латунь для более бережного захвата металла, нейлон для пластика и 3D-печатных изделий, силикон — для скользких предметов. Червячный механизм помогает удерживать заданное положение губок. Рифленое колесо регулировки можно повернуть рукой, а для дополнительного усилия — вставить металлический стержень в предусмотренные отверстия.

На корпусе есть резьба 1/4 дюйма для установки на штатив или рабочее крепление, два магнитных гнезда для коротких бит и шкала с метрическими и дюймовыми делениями. В комплект входят крестовая бита PH0 и шестигранная бита на 3 мм.

Размеры Tiwrench — 135 × 47 × 18 мм, максимальный развод губок — 18 мм. Алюминиевая версия весит 311 г, титановая — 397 г. Обе поставляются со стальными плоскими и одноуровневыми адаптивными губками; остальные продаются отдельно. Цена для первых участников кампании составляет $119 и $189 соответственно, планируемая розничная — $188 и $268. Если сбор средств пройдет по плану, отправка заказов начнется в феврале.

Источник &#8212 Kickstarter


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