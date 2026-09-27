 

ВСУ — ночью перехвачены 147 воздушных целей. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 96 БПЛА

27.09.2026, 8:49, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 27 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине 170 ударных БПЛА (в том числе 76 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 147 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 18 локациях и падения обломков в 8 локациях. Причинен ущерб в Киеве и Одесской области, есть погибшие. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 27 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, областей, Крыма и над акваторией Черного моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России. Однако этой ночью, судя по имеющимся данным, российские атаки были интенсивней, чем украинские.


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