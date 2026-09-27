Премьер-министр Грузии встретился с Трампом

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27.09.2026, 11:18, Разное
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что провел краткую беседу с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио в рамках официального приема в честь глав государств, прибывших на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.

«У меня была возможность поговорить как с президентом США Дональдом Трампом, так и с госсекретарем Марко Рубио. В ходе беседы я кратко упомянул о нашем желании восстановить стратегическое партнерство между нашими странами, что в основном зависит от самих Соединенных Штатов. С нашей стороны шаг в этом направлении сделан, и мы ждем ответных шагов», – цитирует его российское агентство ТАСС.


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